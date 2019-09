Sportmediaset - Tonali e Milinkovic-Savic, l'Inter c'è

La sessione di mercato invernale è ancora lontana ma si sa, quando di mezzo ci sono giocatori contesi tra più top club, muoversi in anticipo diventa fondamentale.

Questo lo hanno capito anche Inter e Juventus che in attesa di sfidarsi in campionato la prossima settimana, sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato.

Gli oggetti della contesa, portano il nome di Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic. Per il primo l'Inter ha fatto qualche sondaggio già la passata stagione, mentre per il secondo, complice la stima dell'AD nerazzurro Beppe Marotta, i contatti restano sempre vivi. Per ingaggiare il serbo però, occorrerà un assegno da non meno di 70 milioni.