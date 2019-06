Sportmediaset - Inter: Stand-by Dzeko, per Lukaku può intervenire Conte

Dopo aver annunciato i riscatti di Eddy Salcedo e Matteo Politano, l'Inter è pronta a concentrarsi sugli altri colpi in entrata. Nel frattempo, il primo potrebbe far ritorno in prestito al Genoa e maturare li. L'ex Sassuolo, al contrario, rimarrà sotto la guida di Antonio Conte.

Per quanto riguarda gli acquisti ancora da formalizzare, spicca il nome di Edin Dzeko. L'accordo con il bosniaco l'Inter ce l'ha ormai da svariate settimana, ma le richieste raddoppiate della Roma (pari a 20 milioni) stanno bloccando tutto.

Discorso simile ma non identico per Romelu Lukaku. Il belga stima molto il tecnico interista Conte, e visti gli ottimi rapporti del club meneghino con l'agente dell'attaccante Federico Pastorello, trovare l'accordo non sarà affatto complicato. Quel che preoccupa l'Inter, è la mancata partenza di Mauro Icardi che non metterebbe il club nelle condizioni di poter accontentare le pretese del Manchester United (i Red Devils chiedono almeno 75 milioni).