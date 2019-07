Sportmediaset - Il punto sulle situazioni Dzeko, Nainggolan e Borja Valero

Inizia a prendere l'accelerata decisiva l'affare Dzeko per l'Inter. La Roma infatti, club che detiene il cartellino del bosniaco, starebbe iniziando a convincersi a chiudere l'affare intorno ai 15 milioni comprensivi di bonus.

Per quanto riguarda Nainggolan invece, attualmente in Cina con il resto del gruppo, non è da escludere che il belga ci rimanga. I club che hanno chiesto informazioni su di lui con maggior insistenza infatti, sono stati il Dalian e lo Shanghai Shenhua.

Infine, per Borja Valero si prospetta un ritorno nella sua Firenze. La Fiorentina infatti, dopo la cessione di Veretout, è alla ricerca di un nuovo centrocampista, e un ritorno in Toscana dallo spagnolo sarebbe parecchio gradito.