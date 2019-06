Sportmediaset - Il punto su Sensi, Barella, Dzeko e Lukaku

Il mercato interista in via della sessione estiva inizia a prendere forma. Per Stefano Sensi del Sassuolo manca solo l'annuncio ufficiale. Per Nicolò Barella invece ieri sono stati fatti dei grandi passi in avanti, ma restano da limare gli ultimi dettagli.

Diverso invece il discorso che comprende Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha espresso il proprio gradimento alla meta milanese già nelle scorse settimane, ma la richiesta da 20 milioni di euro della Roma sta frenando tutto.

Infine, per quanto concerne Romelu Lukaku, l'Inter dovrà far pervenire al Manchester United un assegno da almeno da 60 milioni di euro. E' chiaro però che per finanziare l'affare per il belga, servirà l'uscita di Mauro Icardi.