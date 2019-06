Sportmediaset - Il punto su Lukaku, Lazaro, Barella e Dzeko

Mercato interista sempre più rovente. I contatti con il Manchester United per Lukaku sono frequenti I nerazzurri infatti, vorrebbero proporre il cartellino di uno tra Perisic e Icardi, ma tali contropartite tecniche non sembrano essere gradite dagli inglesi.

Discorso diverso invece per Dzeko che arriverà a prescindere da Icardi o Lukaku. Il bosniaco, con la quale l'Inter ha già un accordo per un triennale da 4 milioni a stagione, con ogni probabilità si vestirà di nerazzurro.

Per quanto concerne Barella invece, l'Inter ha alzato la propria offerta a 36 milioni + 4 di bonus. Infine, per Lazaro l'auspicio è che i nerazzurri chiudano per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro.