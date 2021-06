Sportitalia: si complica la pista Marcos Alonso per l'Inter

La pista che potrebbe portare Marcos Alonso dal Chelsea all'Inter, si complica sensibilmente. Il giocatore spagnolo era stato individuato come la contropartita tecnica per abbassare la parte cash del cartellino di Achraf Hakimi.

Secondo quanto riporta Sportitalia, però, il probabile mancato arrivo dell'esterno marocchino a Londra impedisce questo movimento di mercato che, a questo punto, rischia di saltare.

La dirigenza nerazzurra dovrà trovare altre soluzioni per poter fare in modo di trovare un giocatore adeguato alle esigenze di Inzaghi e che possa fare in modo che la squadra riesca ad essere competitiva.