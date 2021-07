Sportitalia - Le ultime su Milan, Inter e Atalanta: Romero, Nandez, Dalot...

“Il Milan è il club che ha investito di più. Molti riscatti e diversi prestiti rinnovati con formule diverse dallo scorso anno. Vogliono provare a riprendere Dalot, se non dovessero riuscirci l’alternativa è il terzino del Real Madrid Odriozola. Inoltre, stanno capendo se possono portare subito a Milano Kaio Jorge. Quest’ultimo è stato offerto a tutte le più grandi società d’Italia, cercando un accordo che lo potesse soddisfare. Con il Milan è stato trovato, manca quello con il Santos – queste le novità direttamente dagli studi di Sportitalia –.

L’altra società che si sta muovendo parecchio in Serie A è l’Atalanta, in uscita soprattutto. Per il difensore Romero sono arrivate due offerte dal Tottenham, 35 milioni di euro più 10 di bonus e 40 milioni di euro più 10 di bonus, entrambe rifiutate. Anche il Barcellona è interessato al giocatore, ma ancora deve proporre un’offerta. Gollini ha lasciato Bergamo per via dei rapporto con Gasperini, qualcosa non funzionava, anche perché hanno speso ben 20 milioni di euro per Musso e non è facile comprare con questa facilità in un mercato caratterizzato dalla crisi.

Inter? Non possono fare niente a livello di spostamenti di denaro se prima non ottemperano qualche cessione. Il loro mercato deve essere autofinanziato. Lavorano per sostituire Hakimi, il nome più caldo è quello di Nandez. Con il Cagliari i rapporti sono ottimi. Ai sardi piace Pinamonti e un’eventuale cessione consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare un ingaggio importante. Per quanto concerne Nainggolan, la dirigenza milanese sta valutando se dargli o meno la buonuscita per svincolarlo come fece con Joao Mario.