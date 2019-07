(Sportitalia) Joao Mario, Monaco pronto al rilancio: le ultime

Che Joao Mario per l'Inter non sia una priorità all'interno del progetto tecnico targato Antonio Conte lo si era capito già da qualche settimana.

Oggi, sul giocatore arrivato 3 anni fa dallo Sporting per 40 milioni di euro, c'è l'interesse del Monaco. I monegaschi per il portoghese sono pronti a sborsare circa 15 milioni di euro, ma per liberarlo il club di Viale della Liberazione ne richiede circa 20.

Una distanza non eccessiva che potrebbe essere colmato dal rilancio in arrivo dal club francese. Secondo Sportitalia infatti, pur di accelerare i tempi ed ingaggiare Joao Mario, già nei prossimi giorni il Monaco potrebbe far pervenire all'Inter l'offerta decisiva e prelevarlo.