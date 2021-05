Sporting-J.Mario, si tratta: l'Inter non scende sotto una certa cifra

Secondo quanto riportato da parte di Desporto ao minuto, Inter e Sporting Lisbona stanno trattando per la cessione del centrocampista portoghese Joao Mario a titolo definitivo.

C'è, però, una cifra a cui l'Inter non sembrerebbe disposta a scendere per il calciatore, ovvero gli otto milioni di euro. Tutto ciò per non rischiare di incorrere in una minusvalenza a bilancio.

Ci sarà da trattare, per i biancoverdi, anche per lo stipendio del giocatore che, attualmente prende 2,7 milioni (1,7 pagati dall'Inter). Decisamente troppo per le loro casse.