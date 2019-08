(Sport) Psg, niente Dybala: pronti 60 milioni per il nerazzurro

Per Icardi potrebbe arrivare l'offerta del Psg. Con l'uscita di Neymar, Leonardo si prepara ad investire sul mercato. Niente Dybala, perchè nell'affare che dovrebbe riportare l'attaccante brasiliano in Spagna, Coutinho andrebbe a Parigi.

Secondo l'edizione online di 'Sport', per Icardi sarebbero pronti 60 milioni di euro. Un'operazione che, potrebbe portare nelle casse nerazzurre una grande plusvalenza, con l'ulteriore possibilità di tornare sul mercato per un grande colpo.

In Italia, sono sempre tre le squadre interessate a Icardi: Juventus, Roma e Napoli. I giallorossi premono da giorni per il centravanti argentino, in un possibile scambio con Dzeko più conguaglio ai nerazzurri. I giorni passano, a breve una decisione verrà presa.