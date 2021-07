(Sport) Inter, chiesto Pjanic in prestito. Affare possibile a una condizione

L’Inter resta senza dubbio una delle squadre più attive in queste prime settimane di mercato. La priorità dei nerazzurri, al momento, sarebbe quella di ridurre il monte ingaggi e cedere gli esuberi presenti in rosa per poi concentrarsi esclusivamente sul mercato in entrata.

Oltre ai due esterni, l’Inter potrebbe acquistare anche un regista di centrocampo dato che in quel ruolo è presente in rosa soltanto Marcelo Brozovic e quindi cedere una mezz’ala per fargli spazio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino l’ex juventino Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è reduce da una deludente stagione con la maglia del Barcellona e la società catalana avrebbe deciso di metterlo sul mercato.I blaugrana sarebbero disposti anche a cederlo in prestito, magari con obbligo di riscatto a certe condizioni, ma non è da escludere l’ipotesi rescissione nel caso in cui non dovessero arrivare offerte soddisfacenti.

Il giocatore, finora, avrebbe ricevuto diverse proposte di prestito tra cui quelle di Inter, Roma e Juventus ma l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio percepito dal giocatore, ampiamente fuori dai parametri dei tre club italiani. L’affare potrebbe concretizzarsi soltanto se il Barcellona contribuisse in maniera significativa all’ingaggio, soluzione al momento molto difficile. Gli spagnoli hanno fretta di cederlo e puntano di sistemare la situazione entro la prossima settimana.