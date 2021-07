Spinazzola, la Roma si cautela: occhi su un esterno nerazzurro

Leonardo Spinazzola si è rotto il tendine d’Achille e starà fuori a lungo. L’esterno ha incontrato Mourinho mentre la Roma deve cercare il sostituto: “Spinazzola ha avuto un bell’incontro con Mourinho, lo ha rincuorato – ha detto Gianluca Di Marzio a Sky -. La Roma lo aspetta più forte di prima. Il giocatore ha ricevuto tanti messaggi, da Conte a Spalletti fino a Marina Granovskaia del Chelsea che lo stava seguendo ed era interessato se fossero partiti Emerson e Alonso. Nelle prossime ore partirà per la Finlandia e dovrebbe essere operato lunedì”.

“Ora la Roma inizia a muoversi per il sostituto dal mercato. Il club ha fatto un sondaggio con il Chelsea proprio per Emerson Palmieri, ma la richiesta è stata troppo alta, di 25 milioni. C’è stata anche una telefonata all’Inter per Federico Dimarco, che l’Inter vorrebbe tenere e ha chiesto 10 milioni. Vediamo se la Roma insisterà, cercando magari una formula giusta (o una contropartita). E ha sondato anche Mitchell Dijks, terzino olandese classe ‘93 del Bologna”, ha aggiunto sul suo sito.