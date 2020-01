Spinazzola Inter, c'è il sì del giocatore: i dettagli sul contratto

Leonardo Spinazzola vicino a vestire la casacca nerazzurra: il laterale sinistro della Roma avrebbe detto sì all'Inter e inoltre sarebbero stati svelati i dettagli sul nuovo contratto che legherebbe il giocatore al club targato Suning.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal famoso cronista di calciomercato Nicolò Schira attraverso il noto social network Twitter Spinazzola firmerebbe un contratto da 2,7 milioni netti a stagione più eventuali bonus.



I nerazzurri sarebbero al lavoro per completare lo switch che vedrebbe Matteo Politano in giallorosso. L'esterno offensivo attualmente allenato da Conte ha dato l'ok per il trasferimento nella capitale, con la trattativa che dovrebbe definirsi nelle prossime ore. Politano-Spinazzola: la chiusura dell'affare sembrerebbe imminente.