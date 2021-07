Sostituto di Hakimi cercasi: un preferito e tre alternative

L'Inter è alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi che a breve passerà dalla squadra nerazzurra al PSG per 71 milioni di euro tra la parte fissa e i bonus. Per questo, nel ventaglio di alternative degli uomini di mercato interisti, ci sono davvero tanti nomi adatta a poter far bene, nella prossima stagione, sulla corsia destra.

Il primo nome, secondo quanto è stato riportato da TMW, è quello di Hector Bellerin che piace tanto a Simone Inzaghi, ma su cui i dirigenti nerazzurri non vogliono fare un investimento esoso, se non in prestito con diritto di riscatto. Resiste anche l'opzione Davide Zappacosta del Chelsea, mentre sono più defilate le strade che portano a Molina e Manuel Lazzari.

Un mercato appena agli inizi, ma con degli obbiettivi molto chiari. Non sarà facile sostituire uno come Hakimi, ma una scelta andrà fatta e dovrà essere la migliore possibile affinchè Simone Inzaghi possa avere una rosa competitiva per la prossima stagione.