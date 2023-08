Sommer-Inter, arriva la notizia dell’ultima ora! La novità sul portiere del Bayern

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/08/2023

Sommer-Inter, c’è la novità importante sul portiere del Bayern Monaco. In casa Inter è un momento molto importante per quanto riguarda il mercato, specie quello in entrata. Infatti, sono tanti i ruoli da coprire nella rosa di Simone Inzaghi, tra cui quello del portiere. E il nome preferito, che è stato fatto in queste settimane dai vari media, è quello di Yann Sommer del Bayern Monaco.

Proprio sul portiere svizzero, arrivano delle novità importanti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è fatta per l’arrivo in maglia nerazzurra. La dirigenza interista, pagherà 6 milioni di euro per prelevare il giocatore che dovrebbe essere a Milano la prossima settimana.

Una trattativa lunga e faticosa. Ma finalmente Simone Inzaghi avrà il portiere che ha tanto chiesto, bravo nell’impostazione, requisito fondamentale per il gioco dell’allenatore nerazzurro.