Solskjaer parla ancora di Lukaku. Nuovo indizio di mercato?

Nel corso della conferenza prima della gara tra Manchester e Tottenham Solskjaer ha parlato ancora una volta della situazione riguardante Lukaku.

Il belga non farà parte della lista dei giocatori disponibili per il match, e questo potrebbe essere un indizio di mercato.

Il tecnico dello United tuttavia continua a parlare di un infortunio.

"Lukaku si è fatto male durante un allenamento. Non è in forma, in questi giorni ha lavorato con i fisioterapisti. Non è nulla di grave perché altriementi lo avremmo rimandato a casa".