SMS, pista non più calda: i nerazzurri hanno altre priorità e una concorrente ci pensa seriamente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/06/2023

SMS-Inter, questo matrimonio non s’ha da fare. Dopo l’incontro tra Simone Inzaghi, il presidente Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra, si è delineato quello che dovrà essere il mercato della squadra nerazzurra per presentare a Simone Inzaghi la squadra migliore possibile in vista della prossima stagione.

Il tecnico interista, tra le sue richieste, ha fatto quella di riavere con sè il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo, ha il suo contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. Dunque, il presidente Lotito, per non perderlo a zero la prossima stagione, dovrà necessariamente cederlo a prezzo ribassato.

L’Inter, al momento, però, sembra avere altre priorità ed occhio al prepotente inserimento della Juventus, da sempre grande estimatrice del ragazzo. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, all’interno del proprio editoriale per Sportitalia, ha parlato così della situazione intorno al serbo: “Ci sarebbe anche l’Inter che, però, ha dato la precedenza a Frattesi non volendo andare a trattative infinite e sfiancanti con Lotito. La Juve confida nel rinnovo di Rabiot, ma continua a pensare a Milinkovic-Savic”.

Poi, Pedullà, ha aggiunto: “La cifra? Non i più i 40 che la Lazio chiedeva fino a un paio di mesi fa, forse neanche 35. Meglio ancora: si potrebbe andare a dama con 30 milioni più bonus, possibilmente inserendo nel pacchetto altre trattative (Pellegrini in testa) che Lotito vorrebbe staccate dal discorso relativo al Sergente. Un SMS per la Juve, bisogna ancora lavorarci ma non sarebbe certo una sorpresa”.