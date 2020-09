Smalling Inter, l'offerta dei nerazzurri supera quella della Roma

La rivoluzione per quanto riguarda la difesa dell'Inter potrebbe non essere ancora finita. A Milano è arrivato Aleksandar Kolarov ed è partito Diego Godìn, ma i movimenti per quanto concerne la retroguardia non sono ancora finiti.

Al club di Via della Liberazione infatti continua a piacere Chris Smalling, di proprietà del Manchester United (club con la quale i nerazzurri hanno un ottimo rapporto dopo le operazioni Romelu Lukaku e Alexis Sanchez) e reduce da un'ottima stagione in prestito in Serie A con la maglia della Roma.

Secondo la redazione di Sportmediaset per riportarlo nella capitale i giallorossi avrebbero offerto al Manchester United 12 milioni di euro, mentre l'Inter per l'inglese di milioni di euro sarebbe disposta a sborsarne addirittura 18 (pagabili in tre rate).