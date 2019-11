Smalling Inter, derby d'Italia per il centrale della Roma

Chris Smalling è ormai un punto fermo nella retroguardia della Roma: il difensore di proprietà del Manchester United, ceduto a titolo temporaneo ai giallorossi, si è ritagliato uno spazio fondamentale all'interno del mosaico tattico di Fonseca, con molti club che osservano la situazione in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Mail" la Roma starebbe meditando sul riscatto del centrale inglese ma sul calciatore, stando sempre alle voci provenienti da oltremanica, ci sarebbero anche Inter e Juventus.



Le due squadre potrebbero dar vita ad un vero e proprio derby d'Italia per il giocatore dopo essersi messo in luce in questa prima parte di campionato sotto i riflettori dell'Olimpico.