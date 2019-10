(SM) Un club europeo offre 30 milioni per un nerazzurro in uscita. Il punto

L'Inter a gennaio non dovrà solo puntellare la rosa a disposizione di Conte, ma dovrà operare anche in uscita, così da reperire risorse per gli acquisti. Tra i nomi "sacrificabili" c'è sempre quel Gabigol che attualmente milita in Brasile.

I nerazzurri vorrebbero incassare dalla sua partenza circa 30 milioni di euro, quasi il doppio di quanto offre il Flamengo. La notizia riportata da Sport Mediaset racconta di un forte interessamento da parte dello Schalke 04.

Il club tedesco avrebbe già avuto diversi colloqui con Zanetti, e non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche dell'Inter.