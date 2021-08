(SM) Mercato Inter, non solo Scamacca: per l’attacco rispunta un ritorno

Il mercato in entrata dell’Inter non si è ancora chiuso. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri potrebbero acquistare un nuovo rinforzo in attacco dato che le condizioni fisiche altalenanti di Alexis Sanchez non danno garanzie. Non è da escludere che il cileno possa addirittura lasciare i nerazzurri in questi ultimi giorni di calciomercato, sulle sue tracce ci sarebbe il Fenerbache che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto biennale.

Nel mirino dei nerazzurri per sostituire l’ex Manchester United ci sarebbero due nomi: Gianluca Scamacca e nuovamente Keita Baldè, già accostato all’Inter nelle prime settimane di mercato. Il nome di Scamacca sembrerebbe essere quello in pole position. Il Sassuolo è intenzionato a farlo partire e il suo agente Alessandro Lucci, protagonista dell’operazione Correa e Dzeko, potrebbe essere decisivo per portarlo all’Inter. C'è da superare, però, la concorrenza del Cagliari e dell'Eintracht Francoforte che sarebbe pronto ad accontentare le richieste degli emiliani e prenderlo a titolo definitivo. I nerazzurri, invece, avrebbero intenzione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

L'altro nome che ha preso di nuovo piede è quello di Keita Balde, in uscita dal Monaco. Il senegalese sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi che lo ha già allenato durante la sua esperienza laziale. Sull’attaccante ci sarebbero diversi club, tra cui Valencia e Sampdoria. Anche in questo caso, i nerazzurri sarebbero pronti a prenderlo sempre con la formula del prestito.