(SM) Mercato Inter, nome nuovo per il sostituto di Hakimi: gioca già in Italia

Nella finestra di mercato estiva apertasi ufficialmente due giorni fa, la dirigenza dell'Inter dovrà lavorare per sostituire degnamente Achraf Hakimi (in procinto di trasferirsi al PSG) e fornire a Simone Inzaghi una rosa competitiva per lottare per lo scudetto anche la prossima stagione.

Sportmediaset attraverso il proprio tg fa sapere che i nomi maggiormente graditi in Viale della Liberazione sono i soliti noti, ossia Hector Bellerin dell'Arsenal e Manuel Lazzari della Lazio.

Eppure, sempre secondo i giornalisti Mediaset, Beppe Marotta starebbe studiando anche il profilo di Nahuel Molina, esterno dell'Udinese reduce da una stagione caratterizzata da 2 gol e 5 assist in 31 presenze. Una cosa però è certa: al momento la priorità dell'Inter è cedere i giocatori in esubero come Radja Nainggolan, Henrique Dalbert, Joao Mario e Valentino Lazaro.