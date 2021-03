(SM) Mercato Inter, Gosens e Muriel per fare il salto di qualità decisivo?

Se dall'Inghilterra iniziano arrivare le prime voci circa l'interesse di alcuni club di Premier League per Nicolò Barella e Romelu Lukaku (i due nerazzurri non hanno intenzione di lasciare Milano), in Italia si apprendono due nomi che piacciono molto al club di Via della Liberazione per potenziare ulteriormente l'attuale organico.

Il primo è Robin Gosens, esterno goleador che piace molto ad Antonio Conte e che andrebbe a prendere il posto di Ashley Young (quest'ultimo è in scadenza di contratto e con ogni probabilità si trasferirà a costo zero al Watford).

Il secondo invece, sempre di proprietà della Dea, è quello di Luis Muriel. L'attaccante colombiano in campionato ha già messo a segno ben 16 reti. Dunque, visto e considerato che alla fine del campionato mancano ancora 10 partite, le possibilità di superare il record di 18 gol dell'anno scorso sono ancora alte. Ovviamente, per mettere a segno due colpi simili, bisognerà capire se le negoziazioni con il gruppo statunitense Fortress andranno in porto.