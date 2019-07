SM - Lukaku e Barella, Marotta lavora: il piano per arrivare ai due

Inizia a scadere il tempo limite della pazienza dell'AD interista Marotta. Nonostante Barella abbia raggiunto l'accordo con i meneghini da settimane, il braccio di ferro del patron del Cagliari Giulini sta infastidendo e non poco la dirigenza di Viale della Liberazione.



I rossoblù per liberare il classe '97 chiedono 50 milioni cash, ma attualmente Marotta sembra intenzionato a raggiungere tale cifra offrendo 36 milioni cash + 4 di bonus semplici + 10 comprensivi di bonus più difficili da raggiungere.

Per quanto concerne Lukaku invece, il Manchester United per liberarlo chiede subito 80 milioni, ma considerando che ad oggi non è stato possibile cedere Icardi, secondo Sportmediaset Marotta non può che offrire un prestito biennale da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 60.