SM - Le ultime sugli affari Lazaro, Lukaku, Dzeko e Barella

Dopo l'ormai certo ingaggio di Diego Godìn a parametro zero, l'Inter è pronta a definire gli altri colpi in entrata. Uno di questi è Valentino Lazaro, esterno di centrocampo che Antonio Conte impiegherà sulla fascia destra della linea a 5.

Successivamente si passerà a formalizzare il colpo Nicolò Barella per il quale il patron sardo Tommaso Giulini continua a richiedere 50 milioni ma che con ogni probabilità si accontenterà anche dei 38 milioni + bonus attualmente offerti dai nerazzurri.

Arrivando all'attacco, i preferito restano Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per il primo la Roma richiede Danilo D'Ambrosio (quest'ultimo però blindato da Conte). Per il secondo, non è da escludere che l'Inter decida di inserire nell'affare Radja Nainggolan.