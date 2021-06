SM - Kolarov pronto a salutare l'Inter: lo attende un altro club italiano

L'avventura di Aleksandar Kolarov all'Inter è già arrivata al capolinea dopo appena una stagione. Il difensore serbo, che con i nerazzurri ha conquistato il primo scudetto della propria carriera, si accaserà altrove.

L'estate scorsa con il club di Via della Liberazione aveva sottoscritto un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Opzione che non è stata esercitata dall'Inter e che dunque vedrà Kolarov liberarsi a parametro zero.

Sulle tracce dell'ex Roma e Lazio, stando a quanto reso noto dalla redazione di Sportmediaset durante il tg in onda alle 13:00 su canale 5, ci sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajilovic che lo accoglierebbe in rosa più che volentieri.