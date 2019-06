(SM) Inter, settimana decisiva per Barella. Dalla prossima assalto a Lukaku

Sarà una settimana rovente quella che è appena cominciata. Secondo la redazione di Sportmediaset infatti, questi saranno i 7 giorni decisivi per l'Inter per tentare - finalmente - di scippare Nicolò Barella al Cagliari.

Il giocatore ha già scelto i nerazzurri, ma le specifiche pretese vicine ai 50 milioni di euro del n°1 del rossoblù Tommaso Giulini ultimamente hanno un po' raffreddato i contatti.

Per quanto concerne Romelu Lukaku invece, l'Inter comincerà a concentrarsi seriamente a partire dalla prossima settimana. Ovviamente però, per portarlo sotto il Duomo, serviranno almeno 60 milioni. Infine, ad aver scelto i nerazzurri è stato anche Valentino Lazaro, esterno difensivo attualmente all'Herta Berlino.