(SM) Inter, per la fascia sinistra ai casting si presentano i soliti tre

Il lavoro dei dirigenti dell'Inter per la formazione della rosa in vista della stagione 2021/2022 procede incessante. Il restyling sulle fasce, specialmente dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, sarà il punto principale delle prossime settimane.

Per sostituire il marocchino i nomi in lizza restano quelli di Hector Bellerin dell'Arsenal e di Hans Hateboer dell'Atalanta, mentre per quanto riguarda la fascia sinistra i candidati sono addirittura tre.

Secondo la redazione di Sportmediaset infatti, i profili di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Filip Kostic restano quelli che con ogni probabilità verranno maggiormente attenzionati. Tutti calciatori con valutazioni di mercato simili ma non identiche, pertanto il duo Beppe Marotta-Piero Ausilio coglierà l'occasione più conveniente per tutti.