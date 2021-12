(SM) Inter, Inzaghi sogna due suoi fedelissimi della Lazio

L'Inter guarda già alla finestra di mercato invernale.

Un'occasione per mettere Simone Inzaghi nelle condizioni di poter lottare per il suo primo scudetto della carriera e consegnare al club nerazzurro il trionfo nella massima competizione italiana per la ventesima volta. Per riuscire in tale intento, la dirigenza di Via della Liberazione sta guardando in casa Lazio anche mediante delle esplicite richieste dell'allenatore di Piacenza.

Stando a quanto appreso dall'edizione dell'ora di pranzo di Sportmediaset, il rapporto non proprio roseo tra il club capitolino e Luis Alberto potrebbe essere un fattore che potrebbe quantomeno mettere i nerazzurri nelle condizioni di sedersi intorno ad un tavolo e trattare. Lo spagnolo sotto la guida di Maurizio Sarri (nonostante i due assist di ieri per Francesco Acerbi e Mattia Zaccagni) non sta rendendo come dovuto e Inzaghi lo riabbraccerebbe volentieri.

Successivamente, vi è un altro giocatore che piace ai nerazzurri e che per l'allenatore rappresenta un vero e proprio fedelissimo. Si tratta di Luiz Felipe, difensore in scadenza di contratto il prossimo giugno seguito dagli 007 interisti ormai da svariate settimane. Il brasiliano sarebbe un ottimo profilo per rinforzare ulteriormente un reparto già abbastanza efficiente.