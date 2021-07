(SM) Inter, arrivano aggiornamenti sul rinnovo di Brozovic: la situazione

Non solo mercato, in casa Inter si lavora anche ai rinnovi di alcune pedine fondamentali, tra cui Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. L’argentino è in scadenza di contratto nel 2023, ma i nerazzurri sarebbero da tempo al lavoro per blindarlo con un ingaggio da top player. La trattativa, al momento, sarebbe in una fase di stallo dopo il cambio agente del giocatore. Molto probabile che i contatti tra le parti ricominciano nei prossimi mesi.

Arrivano invece importanti aggiornamenti sulla situazione di Marcelo Brozovic dalla redazione di Sport Mediaset. Il croato, considerato un elemento imprescindibile anche dal nuovo tecnico Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2022 e l’Inter è chiamata a risolvere la questione il prima possibile. Il centrocampista è rientrato dalle vacanze la scorsa settimana e si è aggregato al resto della squadra. Molto probabilmente il giocatore oggi verrà subito impiegato nell’amichevole contro il Crotone in programma alle 18:00.

La prossima settimana dovrebbero cominciare i dialoghi tra l'entourage del giocatore e la società nerazzurra: la volontà dei nerazzurri è chiara, ovvero prolungargli il contratto e confermarlo come perno del centrocampo anche per il futuro. Anche Brozovic, da quanto filtra da Appiano Gentile, vorrebbe proseguire la sua carriera in nerazzurro e partendo da questa premessa ci sono le condizioni per poter arrivare a un accordo sull'ingaggio che soddisfi entrambe le parti.