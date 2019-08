SM - Inter a caccia di un altro centrocampista: c'è Vidal

La cessione di Radja Nainggolan in prestito al Cagliari per l'Inter significa doversi attivare per sostituire il belga e riempire il posto rimasto vacante.

Negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Per il primo l'Inter ha iniziato a chiedere informazioni circa 6 mesi, con il Barcellona che ha sempre richiesto un assegno non inferiore ai 50 milioni ma che adesso - complice anche l'acquisto di Frenkie De Jong - potrebbe calare le pretese.

Per quanto concerne il cileno invece, l'Inter è stata vicina ad ingaggiarlo già la scorsa estate, e con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra questa potrebbe essere la sessione di mercato decisiva per veder approdare il giocatore a Milano. La formula dell'affare? Prestito secco. A riferirlo è l'edizione dell'ora di pranzo del tg di Sportmediaset.