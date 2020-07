(SM) Dzeko Inter, affare possibile ad un anno di distanza

I casting per il ruolo di vice-Romelu Lukaku in casa Inter sono ancora aperti. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte dall'estate scorsa richiede un centravanti esperto in grado di far rifiatare il 9 titolare.

Ed è così che ritorna prepotente il nome di Edin Dzeko, attaccante della Roma che era stato trattato dalla dirigenza di Via della Liberazione già l'anno scorso. I capitolini pretendevano un assegno da 20 milioni di euro, cifra giudicata esagerata dall'Inter che preferì far arenare la trattativa.

Oggi però la situazione è cambiata. IL DS giallorosso che trattenne il bosniaco (Gianluca Petrachi) oggi non esercita più. Ragion per cui i nerazzurri potrebbero ritornare alla carica e magari concludere la trattativa per non più di 15 milioni di euro. A riferirlo è stata la redazione di Sportmediaset.