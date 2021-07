(SM) Calciomercato Inter, Lazaro pedina di scambio per l’esterno sinistro

L’Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce da regalare a Simone Inzaghi. Non solo un esterno destro, Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero acquistare anche un elemento sulla corsia opposta. I nomi in lizza per rimpiazzare Hakimi sarebbero sempre gli stessi, ovvero: Hector Bellerin dell’Arsenal, Denzel Dumfries del Psv e il jolly Naithan Nandez, in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per la corsia mancina, invece, sarebbe tornato di moda in casa Inter il nome di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, più volte accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane. Il club tedesco sarebbe molto interessato a Valentino Lazaro e le due squadre starebbero pensando di imbastire uno scambio tra i due giocatore. Il serbo avrebbe già manifestato la sua volontà di essere ceduto per tentare l’esperienza in una big, mentre l’austriaco non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi e potrebbe accettare un suo ritorno in Bundesliga.

Le alternative al serbo sarebbero sempre Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, ma non sarà facile convincere il Chelsea a lasciarli partire. I blues infatti non sembrerebbero intenzionati a concedere prestiti e sarebbero soltanto disposti ad accettare una cessione a titolo definitivo. Al momento, dunque, sembrerebbe più fattibile la pista che porta a Kostic ma bisognerà capire anche la posizione dei due club e soprattutto quella di Valentino Lazaro, che tramite il suo agente ha comunicato di voler restare all’Inter e provare a convincere Inzaghi a puntare su di lui.