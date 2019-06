SM - Barella Inter ci siamo, decisa la residenza. I dettagli dell'accordo

Nicolò Barella sarà a breve un nuovo giocatore dell'Inter. Come riportato da Sport Mediaset, siamo giunti al termine della trattativa. Il centrocampista percepirà circa 2,5 milioni di euro d'ingaggio.

Restano da limare le contropartite, il totale dell'affare si aggirerà intorno ai 45 milioni euro, solo 25/30 saranno cash. Il terzino, ex Parma, Di Marco sarà inserito sicuramente nell'operazione, mentre Bastoni potrebbe rientrare nell'operazione, ma in prestito. Successivamente potrebbe essere coinvolto anche Eder, attualmente in Cina.

Decisa anche la residenza del centrocampista, sarà a City Life, il nuovo quartiere di Milano.