(SkyUK) Mercato Inter: la verità sulla risposta dello United ad Ausilio è impressionante

Nel pomeriggio di oggi Sky Sports Uk è tornata sull’incontro che Piero Ausilio ha avuto ieri con i dirigenti del Manchester United per aprire la trattativa per portare a Milano Romelo Lukaku. Secondo l’emittente la richiesta del club inglese al DS nerazzurro sarebbe ancora maggiore rispetto alle voci circolate nelle ultime ore, trattandosi di 79 milioni di sterline, pari a quasi 88 milioni di euro.

Ma c’è di più. Il Manchester non si accontenta di questa somma già di per sé enorme ma pretende che l’offerta dei nerazzurri vada oltre questa soglia. Le intenzioni dell’Inter, che partono da un’offerta di 70 milioni formulata sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, sembrano al momento davvero insufficienti per poter sperare in una conclusione positiva.