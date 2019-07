(Sky UK) Mercato Inter: mossa a sorpresa, parte l’assalto a Lukaku

Dopo aver messo al sicuro l’acquisto di Barella, l’Inter esce allo scoperto per l’acquisto più importante del suo mercato, il top player che dovrà sostituire Mauro Icardi al centro dell’attacco nerazzurro: Romelo Lukaku. Secondo Sky Sport UK sarebbe imminente un blitz dello staff di mercato interista proprio a Manchester per trattare con i dirigenti dei Devils il passaggio del belga a Milano.

Niente Australia dunque, dove lo United è impegnato in tournee, perché con il giocatore non c’è molto da chiarire. Lukaku ha un da tempo un accordo già raggiunto con l’Inter ed attende solo il contatto tra i due club. I dirigenti interisti dunque volano là dove le decisioni possono essere definite, a testimonianza della decisione ferrea di dare ad Antonio Conte la possibilità di avere il gruppo della prossima stagione al completo prima possibile, addirittura già prima della partenza per la tournee asiatica. E con ciò smentendo anche le voci secondo le quali l’Inter dovrebbe attendere la cessione di Icardi per avviare solo dopo il discorso con lo United. Probabilmente questa accelerazione è figlia anche delle indiscrezioni che vogliono anche la Juventus interessata alla punta del Belgio. Si parte dalla richiesta degli inglesi di 75 milioni di sterline, da questo dato in poi tutto è in divenire.