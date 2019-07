(Sky Sports Uk) Lukaku fuori per un motivo ben preciso

Romelu Lukaku è l'obiettivo numero uno dell'Inter in attacco. La trattativa con il Manchester United non si sblocca definitivamente, ma potrebbero arrivare segnali importanti. Il primo di tutti, la mancata convocazione di Lukaku per l'amichevole giocata e vinta dal Manchester United contro il Leeds.

L'attaccante belga è stato escluso a causa di una botta in allenamento. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il motivo è un altro: l'esclusione di Lukaku è "l'inizio del processo che vedrà lui andare via dal club".

Antonio Conte vuole il centravanti del Manchester United come nuovo terminale offensivo. I dirigenti nerazzurri sono rimasti in Italia, per continuare il lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita.