(Sky Sports Uk) Agente Lukaku in Inghilterra: non si parla solo di Inter

Potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare definitivamente la trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. L'agente Federico Pastorello è in Inghilterra, come confermato pochi minuti fa da Sky Sports Uk.

Si parlerà del passaggio di Lukaku all'Inter, con i nerazzurri che hanno messo sul tavolo una nuova offerta. Non solo questo, secondo Sky Sports Uk, si discuterà anche dell'attuale assenza del giocatore da Manchester.

Lukaku è rimasto in Belgio, in attesa di conoscere il suo futuro. Idee chiare per il centravanti dello United: vuole cambiare squadra e l'Inter è in cima alle sue preferenze.