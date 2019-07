Sky Sport.de - L'Inter pensa all'attacco, offerti 30 milioni

L'Inter ha intenzioni di rinforzarsi in attacco, Romelu Lukaku resta l'obiettivo primario. Non l'unico però, infatti secondo quanto riportato da Sky Sport.de, i nerazzurri avrebbero offerto circa 30 milioni all'Eintracht Francoforte per Ante Rebic, mentre i tedeschi ne chiedono almeno 40.

Rebic ha già militato nel campionato italiano, nella Fiorentina, trovando però poco spazio. In Europa League, nella stagione appena conclusa, ha affrontato ed eliminato i nerazzurri.