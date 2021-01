Sky Sport, Siviglia forte su Gomez: Monchi prova il colpo

Il futuro di Gomez potrebbe essere deciso a breve. Secondo le ultime notizie riportate da Fabrizio Romano, il Siviglia sta facendo sul serio per portare il trequartista dell'Atalanta in Spagna.

Monchi, dirigente del club spagnolo, ha iniziato a trattare con il club italiano. L'Atalanta vorrebbe cedere Gomez all'estero, per non rinforzare una diretta concorrente in Italia. Da vedere quale sarà la decisione finale del calciatore, che ha da tempo un accordo con l'Inter e non vorrebbe allontanarsi troppo da Bergamo.