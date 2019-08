Sky Sport - Mangiante fa il punto sulla trattativa Dzeko

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, fa il punto sulla trattativa dell’Inter per Dzeko.

Il bosniaco, stando alle indiscrezioni, potrebbe restare nella capitale qualora i nerazzurri non dovessero raggiungere la cifra concordata con i giallorossi per il via libera dell’ex Manchester City (quaranta milioni).

Ecco quanto dichiarato dall’inviato quest’oggi:

“Il conguaglio dovrebbe essere massimo di 40 mln, anche meno e non un euro di più. Se si rientra in quella fattibilità economica bene, altrimenti Dzeko resta alla Roma”.