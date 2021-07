Sky Sport: "Lukaku via dall'Inter? Ci possono essere interessamenti, ma..."

Negli ultimi giorni tanti media hanno parlato con insistenza di un interessamento da parte del Chelsea per l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, vero e proprio protagonista della stagione dello scudetto nerazzurro. Addirittura si è vociferato di un'offerta da 130 milioni dei blues con il possibile inserimento di una contropartita tecnica identificata nell'attaccante tedesco Timo Werner. Di fatto, però, pare che l'attaccante belga abbia deciso di declinare l'offerta e proseguire a Milano la sua avventura.

Sky Sport ha deciso di parlare di queste voci e della situazione attorno al belga: "Ha fatto capire a tutti che vuole rimanere e che vuole regalarsi questa soddisfazione di giocarsi il campionato con lo scudetto sul petto, davanti alla gente. E' chiaro che molti club possono essere interessati a lui, poi bisogna fare un'offerta concreta che l'Inter deve valutare in accordo con la volontà del giocatore: offerte ufficiali non ne sono arrivate, Romelu vuole rimanere. Tutto questo ci porta a pensare che Lukaku alla prima giornata di campionato sarà il centravanti titolare dell'Inter".

Lukaku resta all'Inter e vuole giocarsi le sue carte per provare a continuare a vincere anche nella prossima stagione con Simone Inzaghi in panchina e da leader tecnico e caratteriale della squadra. E' ovvio che ci sia interesse da parte di grandi squadre per un grande giocatore, ma la volontà del giocatore sembra essere abbastanza chiara e la sua permanenza a Milano anche per la prossima stagione non può essere messa in discussione.