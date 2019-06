Sky Sport - Lazaro-Inter, accordo ancora non trovato

Valentino Lazaro rimane il primo nome sulla lista della spesa dell’Inter, ma servirà ancora un po’ di tempo per chiudere una trattativa che si sta prolungando. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, c’è ancora distanza tra quanto chiede l’Hertha Berlino (25 milioni di euro) e quanto offre l’Inter, ovvero 20 milioni. Mancano cinque milioni, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare il colpo.



I nerazzurri sono sul giocatore da tempo e sembrerebbero disposti ad accontentare il club tedesco, che ora ha alzato le pretese in merito alla cessione del centrocampista.