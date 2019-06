Sky Sport - Il Parma punta un giovane dell'Inter

Andrew Gravillon sembrerebbe essere finito nel mirino del Parma. Secondo "Sky Sport" i ducali vorrebbero il giovane difensore nerazzurro in vista della prossima stagione.



Buona notizia per i nerazzurri, che oltre alle imminenti cessioni di Emmers e Vanheusden potrebbero incrementare il loro tesoretto con l'uscita del classe '98 in forza durante l'ultima stagione al Pescara.



Non solo: il club gialloblù avrebbe anche annotato sul suo taccuino il baby bomber reduce dalla sconfitta nel mondiale U20 Andrea Pinamonti, oltre all'ex interista Mario Balotelli.



Milano-Parma: asse caldo.