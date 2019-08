Sky Sport - Icardi aspetta la Juventus: niente da fare per Napoli e Roma

Con ogni probabilità, il futuro di Mauro Icardi sarà a tinte bianconere. A riferirlo è Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport che ha fatto sapere che il bomber di Rosario è in attesa che la Juventus si liberi di qualche attaccante per sferrare l'attacco decisivo su di lui.

Alla Continassa ad oggi in avanti ci sono ancora - oltre all'intoccabile Cristiano Ronaldo - Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Due giocatori che, per ovvi motivi, non permetterebbero l'approdo dell'argentino a Torino.

Resta in attesa di una chiamata bianconera dunque Mauro Icardi che nel frattempo continua a lavorare con il resto del gruppo al Suning Training Centre di Appiano Gentile.