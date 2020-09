Sky Sport, Di Marzio: "Non c'è accordo tra Giulini e l'Inter"

Il mercato in uscita in casa Inter vede la situazione di Radja Nainggolan da definire. Pochi minuti fa, Gianluca Di Marzio ha riportato un aggiornamento. "Niente Cagliari per Nainggolan: non c'è l'accordo con l'Inter dopo l'incontro di poco fa tra Giulini e i dirigenti nerazzurri", così il giornalista su Twitter.

Nessun accordo sul passaggio del giocatore belga al Cagliari. Nainggolan è tornato all'Inter e si sta allenando con i nerazzurri. Futuro a Milano? Situazione da tenere monitorata.