(Sky Sport) Di Marzio: Conte asfalta Icardi e non solo

Su Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di Mauro Icardi. Il termometro continua a segnare tempesta stabile, nessun incontro è alle porte per volontà del giocatore che si appresta a partire per le ferie ma anche per la società non pare ci sia niente da chiarire. Il giocatore è in vendita dunque ogni parola in più è superflua. L'intenzione dell'ex capitano è invece quella di presentarsi al ritiro dell'8 luglio per partecipare alla preparazione e convincere mister Conte a recuperare il rapporto con le prestazioni in campo.

Dal canto suo il nuovo tecnico avrebbe espresso una posizione chiara e durissima, ovvero la volontà di non avere Icardi in ritiro, proprio per dare il segnale della irremovibilità della scelta della società. A quanto riferito da Di Marzio anche Nainggolan e Perisic sarebbero fuori dal progetto di Conte. La speranza è che i tempi del mercato permettano l'arrivo di offerte che, almeno nel loro caso, potrebbero togliere ogni imbarazzo.