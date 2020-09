Sky Sport, Di Marzio: "Agenti in Italia per rinnovare il contratto"

Il futuro di Lautaro Martinez sarà all'Inter. Gli agenti del giocatori arriveranno in Italia per parlare con il club nerazzurro. Strada sbarrata per un possibile approdo al Barcellona, si discuterà con il club per rinnovare il contratto del centravanti argentino.

La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport pochi minuti fa. La nostra redazione vi racconta da mesi, in esclusiva, la situazione di Lautaro. Nessuna cessione, rinnovo del contratto con l'Inter e futuro nerazzurro. Il giocatore argentino non ha mai chiesto di lasciare il club.