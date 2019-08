Sky Sport - Condò dice la sua sullo scambio Icardi-Dybala

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha espresso la sua opinione sull’ipotesi di uno scambio Icardi-Dybala tra Inter e Juve. Ecco quanto dichiarato:

“Immaginavo un Dybala sul mercato perché neanche la Juventus – che sicuramente è stata la squadra migliore in Italia negli ultimi otto anni anche a livello di gestione- ha la fabbrica della banconote in sede, quindi per forza dovevano fare una grossa plusvalenza. Quando hai Cristiano Ronaldo – che ti consuma molte risorse- e spendi 75 milioni per De Ligt da qualche parte devi rientrare.

La Juve quando ha capito che aveva problemi a cedere Higuain ha pensato che dovesse cedere Dybala, perché diventava una plusvalenza totale”.