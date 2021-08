Sky: "Se Lukaku parte, Lautaro resta all'Inter l'anno prossimo"

L'addio all'Inter di Romelu Lukaku è sempre più vicino ed il suo approdo al Chelsea sembra essere soltanto una formalità. I blues presenteranno un'offerta che potrebbe essere 130 milioni di euro e che i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di accettare. Intanto, in molto si chiedono cosa faranno gli altri big della rosa in questa fase di smantellamento e di revisione delle ambizioni sportive per la prossima stagione che, a questo punto, non saranno di difendere lo scudetto vinto la scorsa stagione.

Tra i big, c'è anche Lautaro Martinez, di cui si è parlato di cessione in questa stagione, visto il mancato rinnovo, ma la cosa, secondo quanto riportato da Sky Sport, non è nei piani della società. Ecco quanto riportato dall'emittente: "Se Lukaku dovesse lasciare Milano, allora l’Inter non prenderà in considerazione nessun discorso per la cessione di Lautaro Martinez, in scadenza di contratto nel 2023 e con la trattativa per il rinnovo che al momento fatica a decollare. Con Lukaku in partenza, l’Inter non si priverà anche di Lautaro Martinez con cui a fine mercato verranno riallacciati i discorsi per il rinnovo".

Insomma, almeno per quest'anno il Toro dovrebbe restare in nerazzurro e, contrariamente a quanto pensato nelle scorse settimane, potrebbe rinnovare il suo contratto con l'Inter nella prossima stagione.